Bergomi: “Inter, oggi una trappola. L’Udinese può fare molto fastidio”

Giuseppe Bergomi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato dell’Inter e in particolare della sfida che oggi attende i nerazzurri: “L’Udinese è squadra che può dare fastidio all’Inter: è molto fisica e difende bene. L’Atalanta avrà creato tre palle gol, eppure segnano molto… L’Inter avrà pochi spazi, non dovranno snobbarli e attaccare nella maniera giusta. Se batti la Juventus e non dai continuità di risultati, non vai avanti. Udine è una partita-trappola, perché la squadra di Gotti sa resistere molto bene a certe situazioni, in mezzo ha De Paul che mi piace molto e con uno come Lasagna, se c’è campo, si rischia di soffrire”.