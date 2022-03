Bergomi: “A Inzaghi imputo una sola cosa. Inter, serve un attaccante che…”

L'ex difensore e capitano nerazzurro dice la sua sulla stagione in corso e su quello che dovrebbe essere il prossimo mercato

Fabio Alampi

Beppe Bergomi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha avuto modo di parlare anche di Inter e di mercato: "Scamacca? Lo vedo consapevole della sua forza, ha fisicità e sa darti profondità: senza nulla togliere al Sassuolo, una grande squadra dovrebbe puntare su un ragazzo del genere".

Che sta succedendo all'Inter?

"Non deve essere un alibi, ma se ad agosto mi avessero detto che l'Inter a otto giornate dalla fine sarebbe stata a 3 punti potenzialmente dalla prima, non ci avrei creduto. Tra novembre e dicembre Inzaghi ha costruito una squadra perfetta, iper-performando, poi hanno avuto un calendario tremendo nel girone di ritorno e ora stanno pagando fisicamente ma anche mentalmente. Inzaghi non ha cambiato sistema senza Brozovic, quella è l'unica cosa che gli imputo, perché un giocatore come lui non ce l'ha".

Dove vedrebbe Dybala?

"Io lo vedrei bene al Napoli. Potrebbe giocare come sta facendo ora Mertens, alle spalle di Osimhen".

L'Inter no?

"Ci può anche stare in un 3-5-2 ma l'Inter ha bisogno di un attaccante veloce che vada ad attaccare la profondità. Dybala è uno che, come chi in rosa, attacca poco la profondità. A meno che non arrivi con lo Scamacca di turno, la vedo difficile".

Lautaro Martinez è incedibile?

"Per come sta l'Inter, se arriva un'offerta si siedono e la valutano. Per qualsiasi giocatore".