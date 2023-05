Bergomi: “Inzaghi ha avuto coraggio. Derby? Inter faccia come fatto finora, cioè…”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi , ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter di oggi sulla Lazio: "Io punto sempre sulla compattezza, oggi l'Inter è stata tranquilla nelle difficoltà: due mesi fa questa l'avrebbe persa. Oggi vedevi la squadra tranquilla, paziente e convinta. E Inzaghi ha avuto coraggio nelle scelte: ha lasciato fuori Lautaro per averlo fresco, ha fatto giocare Correa che fa fatica, perché se prendi i fischi condizioni anche gli altri.

Ora l'Inter sta bene anche fisicamente, ruotare i 4 in attacco è fondamentale. Il derby? L'Inter deve fare come ha fatto finora: con l'Empoli ne ha cambiati 9, con la Juve anche, con la Lazio di meno ma deve recuperare. Il Milan fa diversamente perché sa di avere un certo tipo di calendario: ma in questo momento l'Inter sta bene, ma deve avere coraggio e andare a Verona con un turnover profondo se vuoi stare bene in vista della Champions.

Per l'Inter ogni partita è sempre più importante di quella passata: non può sbagliare. Noi dobbiamo capire che c'è anche la sconfitta e a volte non la contempliamo: se uno dà tutto e l'avversario è stato più bravo, do la mano. Mercoledì vai a Verona ma l'Inter può permettersi Asllani: l'unico che non riposa mai è Acerbi, che però ha fatto una stagione bellissima".