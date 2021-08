Bergomi: “Cori per Inzaghi? Non ha passato ingombrante. Mercato, Inter a posto”

L'ex difensore dell'Inter ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria della squadra di Inzaghi in casa del Verona

"Impatto decisivo, l'ha chiusa nel finale. Basta poco se hai qualità importanti per entrare in una squadra di campioni e Correa lo ha dimostrato subito. Cori per Inzaghi? Dipende anche dal passato, ottimo allenatore e non ha passato ingombrante. Quando vieni fuori attraverso queste prestazioni, vieni esaltato. Se lo merita tutto questo coro Inzaghi. Gli argentini funzionano bene nel nostro campionato.