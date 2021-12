Bergomi: “Inter, Inzaghi mi ha stupito. Non mi aspettavo questo gioco e…”

L'ex difensore nerazzurro elogia il tecnico per questa prima parte di stagione

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Beppe Bergomi ha parlato delle difficoltà che Milan e Napoli stanno riscontrando a causa dei numerosi infortuni. L'ex difensore nerazzurro ha parlato anche del momento che sta attraversando l'Inter. "Ci facciamo sempre prendere dal momento e in questo momento ti prende l’occhio l’Inter. Inzaghi mi ha stupito, non mi aspettavo questo gioco e questi risultati. Il campionato è lungo e i momenti di crisi arrivano. Milan e Napoli stanno soffrendo per gli infortuni. Soprattutto gli azzurri, devono recuperare i titolari perché altrimenti si soffre”.