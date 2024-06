Il commento all'eliminazione della Nazionale dall'Europeo dopo la sconfitta per due a zero contro la Svizzera

«Io sto con Donnarumma quando dice che l'Italia non è questa». Beppe Bergomi, dopo aver commentato Italia-Svizzera insieme a Caressa, ha parlato dell'eliminazione degli Azzurri. «Qui c'è gente che ha fatto una finale di CL, finali di EL, c'è Donnarumma. Chiesa è meno bravo di Ndoye? Scamacca, ha vinto un EL, è meno bravo di Embolo? È il contesto», ha sottolineato.

Poi è arrivato un affondo sull'idea di un gioco, di un'identità, mancata all'Italia nel torneo: «Perché devi mettere i giocatori nelle condizioni di rendere al massimo. Se convochi 10 difensori nella tua testa vuoi fare una difesa a tre. E lo fa la Svizzera a tre, uomo su uomo. Xhaka marcava Chiesa senza paura e con coraggio ma lo sappiamo. Ma se arrivi qua, giochi in un modo diverso... Barella lo metti sul centro sinistra e sappiamo che rende meno bene che nel centro destra, Darmian che gioca terzino sinistro. Fa il quinto a sinistra ogni tanto, ma meglio a destra. Mettere i giocatori nelle proprie posizioni. È vero poi che Calafiori ha fatto bene, ma ci ha perso Bastoni, sono due giocatori molto simili e, lasciamo stare oggi, in generale in questo Europeo, metterli insieme ha condizionato il rendimento dell'interista», ha concluso l'ex capitano nerazzurro.