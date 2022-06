Bergomi: “Oggi l’Italia meritava di vincere. C’è una buona base, con l’Argentina…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato così del pareggio dell'Italia contro la Germania in Nations League

"Oggi Mancini era presente, ha spronato i giocatori, è stato un bel messaggio positivo. Dopo 10' di assestamento, l'Italia ha giocato come sa fare. Facciamo fatica a finalizzare e a concludere, peccato aver preso gol subito dopo il vantaggio. Il pareggio me lo tengo stretto, oggi abbiamo dato una bella dimostrazione di carattere. Penso che l'Italia abbia una buona base, un'Italia-Argentina ai quarti di un Mondiale non direi che sia così scontato in favore per l'Argentina eventualmente. Oggi l'Italia meritava di vincere, ha preso gol in un momento in cui bisognava resistere"