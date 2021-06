Bergomi: “Italia? Troppe polemiche, scelte Mancini giuste. Raspadori…”

Le considerazioni dell'ex capitano nerazzurro a proposito delle convocazioni del ct per l'Europeo che inizierà settimana prossima

Beppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, ha parlato a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue considerazioni: “Le valutazioni di Mancini sono corrette, ho sentito fin troppe polemiche inutili. Raspadori è un giocatore molto interessante perché ha buoni fondamentali ed è diverso dagli altri attaccanti. Insigne? Ha un gran talento e lo mette a disposizione della squadra. Merita il numero 10 della Nazionale. Spalletti? La rosa è adatta al suo gioco. Lui ha tante idee, a Napoli si divertiranno, non ho dubbi. Si potrebbe intervenire e fare qualcosa, soprattutto sulle corsie esterne. Il Napoli è una squadra strutturata per fare più di quanto fatto quest'anno".