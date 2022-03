Bergomi: “Gosens e Perisic molto diversi, li gestirei così. Juve-Inter si deciderà…”

Verso il derby d’Italia in programma domenica, l’ex difensore dell’Inter ha parlato così dei temi caldi a Gazzetta.it

"Sono due giocatori molto diversi. Uno faceva l'attaccante e ora si è adattato bene a tutta fascia, l'altro è un difensore che con Gasperini andava e faceva gol, ma non pensiamo che Gosens vada sul fondo e salti l'uomo. Bisogna tenerlo molto alto, perché possa attaccare il secondo palo. Con caratteristiche diverse, ma sono entrambi importanti. L'Inter è terz'ultima nei dribbling riusciti, uno come Perisic non può perderlo. Senza Lukaku, fa una fatica tremenda a chiudere le gare".

"Per i nerazzurri sarà fondamentale che De Vrij, o Skriniar se l'olandese non dovesse recuperare, facciano una grande marcatura su Vlahovic. La Juve uscirà molto forte sul centravanti e se non permetti al serbo di girarsi e di fare le sponde, sei a metà dell'opera. La Juve invece dovrà leggere i movimenti di Dzeko, maestro nel chiamarti fuori per buttare dentro i quinti o le mezzali. Anche se ora Barella e Calha sono meno brillanti”.