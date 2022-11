Bergomi: “Juve-Inter dirà tanto. Per i nerazzurri a Torino emotivamente difficile”

L'ex capitano nerazzurro ha parlato del prossimo derby d'Italia in programma domenica sera

Prossima tappa del campionato è il derby d'Italia tra Juve e Inter . Beppe Bergomi, ex capitano nerazzurro, ha detto la sua sulla sfida su Skysport: «Questa partita dirà tantissimo ma dipenderà molto dalla partita del Napoli. Se la formazione di Spalletti vincesse anche a Bergamo, sarebbe una vera e propria fuga. E anche un pareggio a Torino, che potrebbe essere un buon risultato, allontanerebbe i nerazzurri tantissimo dallo scudetto, obiettivo principale. Quindi voglio aspettare».

«Per l'Inter giocare a Torino è sempre emotivamente difficile. Anche nei momenti migliori in trasferta con la Juve, i nerazzurri fanno fatica. L'anno scorso hanno vinto una partita che li ha fatti ripartire pur non giocando bene. L'aspetto emotivo conterà molto. La Juve è in crescita e l'Inter sta bene», ha aggiunto.