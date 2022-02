Bergomi: “Lautaro non si discute. Qualcosa con Dzeko non funziona. L’anno scorso…”

L'ex difensore e capitano dell'Inter ha parlato del momento di scarsa brillantezza dell'attaccante argentino

Giuseppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del momento di scarsa brillantezza di Lautaro Martinez, protagonista di un 2022 tutt'altro che entusiasmante: "Per me lui è il titolare dell'Inter, la prima scelta è sempre Lautaro Martinez, questo non si discute. Ricordiamoci come giocava l'anno scorso: mentre Lukaku era il riferimento offensivo e rientrava poco, lui rientrava molto, era lui che veniva a prendersi la palla. Adesso è il contrario, e quindi per lui diventa più difficile. Non dico che non si sposa bene con Dzeko, ma qualcosa tra la coppia non funziona al 100%, non è assortita bene come l'anno scorso, e lui ne sta pagando le conseguenze. Ma, ripeto, per me è lui il titolare di questa squadra".