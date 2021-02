Bergomi: “Inter, vittoria non decisiva. Eriksen merita di giocare. Tra Ibra e Lukaku…”

Il pensiero di Beppe Bergomi, ex calciatore dell'Inter, sul momento della squadra nerazzurra di Antonio Conte in vista del derby col Milan

"Inter e Milan difendono in maniera diversa, ognuna con la propria identità. L'Inter è migliorata quando ha abbassato il baricentro per guadagnare metri e scatenare la velocità di Lukaku, Barella e Hakimi e dare solidità alla difesa. A inizio stagione giocava con il trequartista, aggrediva in avanti, ma scopriva la linea difensiva. Sono fondamentali le scelte: Vidal o Eriksen, Perisic ha superato Young e Conte ha scelto i titolari con Skriniar, De Vrij e Bastoni. Barella e Kessié sono i migliori centrocampisti della Serie A, in assoluto. Eriksen? Il gol nel derby lo ha aiutato tantissimo. Quello che risalta maggiormente è l'applicazione in fase difensiva: non va a contrasto ma occupa uno spazio. Col Milan non so quali scelte farà Conte: togliere Vidal nella sua testa è difficile, ma in questo momento è giusto far giocare Eriksen".