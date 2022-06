Bergomi: “Adoro Lukaku: era andato via solo per esigenze dell’Inter. Tridente con Dybala…”

Sull’edizione di Milano del Corriere della Sera, Beppe Bergomi si è espresso sul ritorno di Romelu Lukaku all’Inter. "Due estati, due obblighi uguali: quelli di far quadrare il bilancio; ma due prospettive diverse. L’estate scorsa l’Inter lo ha venduto per 115 milioni di euro, in questa lo ha ripreso in prestito. È stata una grande manovra di mercato: io adoro Lukaku. Era andato via, ma solo per le esigenze della società. Lui all’Inter stava bene. Infatti è tornato, riducendosi lo stipendio. Tridente con Dybala? La vedo dura col tipo di centrocampo che abbiamo. Ma ora lasciamo sognare tutti gli interisti”.