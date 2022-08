Bergomi: “Lukaku ti dà soluzioni diverse anche se non ancora in condizione. Lautaro…”

Giuseppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, ha analizzato la prestazione contro lo Spezia di Romelu Lukaku: "Partiamo dal presupposto che il migliore in campo è stato Lautaro, ma per distacco. Se avrà questo rendimento tutto l'anno, senza quei buchi degli anni scorsi... Lui e Lukaku stanno sempre vicini. Lukaku non è ancora nel pieno della condizione, anzi, secondo me sta facendo fatica. Però ti dà profondità, ti fa la giocata di sponda, attira su di sè tanti avversari, e questo ti permette di sviluppare un gioco diverso. Ha preso una traversa ed è quasi sempre entrato nelle azioni dell'Inter, anche se non sta ancora bene, è un ragazzo di 100 kg e ha bisogno di tempo".