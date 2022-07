Bergomi: “Lukaku mancava. Dybala si può fare. Skriniar? L’Inter perde molto”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così del ritorno in nerazzurro di Romelu Lukaku: “Lukaku sposta gli equilibri? E’ prematuro dirlo. Sicuramente è un giocatore che nel nostro campionato, abbiamo visto, può fare molto bene. Nel parco attaccanti dell’Inter lo scorso anno mancava il giocatore che desse la profondità, che legasse il gioco ed era costretta a portare 7-8 giocatori sopra la palla e non poteva quasi mai difendere per ripartire che era stata la forza l’anno prima con Conte. Per me il suo ritorno è positivo.