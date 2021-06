Bergomi: “Conte ha fatto un grande lavoro, ma Mancini ha coinvolto tutti”

Intervistato da Fan Page, l'ex capitano dell'Inter e difensore della Nazionale Beppe Bergomi ha parlato dell'europeo che sta per cominciare

L'Italia di Mancini è accompagnata da tanto entusiasmo, come quella di Conte agli ultimi Europei. In cosa sono diverse?

"Conte ha fatto un grande lavoro con il materiale che aveva a disposizione raggiungendo un risultato importante e andando fuori solo ai rigori con la Germania. Sia Conte che Mancini hanno due filosofie di calcio diverse ma tutti e due sono vincenti. Antonio ha fatto un grande lavoro ma non aveva a disposizione quello che ha Mancini che però è stato bravo a coinvolgere tutti i ragazzi. Ha aperto un po' a tutti come se fosse una squadra da club creando un senso di appartenenza generale".

"Non partiamo in pole, ma possiamo fare bene. La cosa importante è che Mancini sia bravo nella comunicazione. Lui questo sa farlo bene. Poi se vogliamo dire che la Francia può avere una rosa più completa, è vero, però le altre come Inghilterra, Spagna e Germania sono forti ma hanno rose che presentano diverse lacune. Ecco perché io credo che l'Italia possa giocarsela. Metterei la Francia davanti a tutte, poi le altre sulle stesso piano dell'Italia".