Bergomi: “Matthäus aveva questa mentalità Arrivava il venerdì e diceva…”

L'ex giocatore nerazzurro racconta un aneddoto che spiega la mentalità dell'ex numero dieci tedesco

Nel corso di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi ha raccontato un aneddoto che spiega bene la mentalità vincente di Lothar Matthäus: "Era un giocatore che non aveva in testa il calendario. Lui arrivava il venerdì e diceva: "Con chi giochiamo domenica?". "Il Lecce". "Vinciamo". Non aveva mezzi termini, aveva questa mentalità".