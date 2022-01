Bergomi: “Inter, a Bologna non sarà facile. Il Milan oggi può mettere pressione”

L'ex difensore e capitano nerazzurro fa il punto sul campionato a pochi minuti dal calcio di inizio di Venezia-Milan

Giuseppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, ha detto la sua sulla giornata odierna di campionato: "I recuperi sono sempre partite complicate, le squadre ti si avvicinano. L'Inter potenzialmente ha 3 punti in più, ma devi giocare a Bologna e non è facile, è una partita sempre complicata per i nerazzurri. Il Milan oggi ha una partita fondamentale per mettere pressione all'Inter e a tutte quante: sta dando un segnale buono, dopo la sconfitta con il Napoli ha vinto bene contro l'Empoli, ha vinto con la Roma nonostante tante assenze. Questa squadra ha sempre entusiasmo, e questo entusiasmo esalta la qualità di tutti i calciatori, che così fanno qualcosa in più".