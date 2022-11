Bergomi: “Questo Mondiale mi sta piacendo. Belgio delusione. Onana? Devo dire…”

In una lunga intervista al Giornale, Beppe Bergomi analizza queste prime giornate del Mondiale in Qatar

Gianni Pampinella

In una lunga intervista al Giornale, Beppe Bergomi analizza queste prime giornate del Mondiale in Qatar. "Devo dire che mi piace molto vedere le partite e al netto di tutte le polemiche che ci sono state e che ci saranno è sempre il campo che parla. Ho visto ottime partite, alcune anche molto tattiche con primi tempi bloccati che finiscono 0-0 ma che poi si sbloccano nella ripresa. Le piccole non regalano e le grandi non si possono distrarre un attimo, come dimostrano le sconfitte di Argentina e Germania. Per ora, ripeto, a me questo Mondiale sta piacendo molto".

Nella testa e nelle gambe dei calciatori, giocare questa competizione a inizio stagione e non a fine anno e in estate può condizionare le prestazioni? — "Sicuramente cambia qualcosa, io ho fato 4 Mondiali e lo so bene. Si finiva la stagione, ma poi avevi un minimo di tempo, circa un mese, per fare la preparazione, sapevi a cosa andavi incontro. Qui in Qatar pensavo di trovare i giocatori molto più in forma di quello che sono in realtà, dato che la maggior parte di loro gioca anche in Europa. Mi sto rendondo conto invece che alcuni stanno bene, altri meno. Non so se è fatica fisica o mentale, ma credevo che i ritmi fossero più alti in generale. Ci sono alcune partite dove i ritmi sono bassi e altre dove sono più sostenuti, ad esempio la Spagna va 2000 all'ora e ad oggi è la più bella nazionale da vedere. La Francia va a strappi con un giocatore che è più di una spanna sopra a tutti. Il Brasile va piano, è vero, ma ha qualità. L'Argentina sta facendo fatica e anche la Germania, ma occhio che se passa è sempre pericolosa".

C'è il grande rimpianto per l'Italia di Roberto Mancini per quello che sarebbe potuto essere e invece non sarà: cosa ne pensa di questa assenza pesante? — "Io sono sempre andato controcorrente e lo faccio anche questa volta. Per me non è vero che in Italia mancano talenti e che facciamo fatica. Abbiamo una buona Nazionale e non esserci in questo Mondiale è davvero triste. Se avesse passato il girone la nostra Nazionale sarebbe stata pericolosa per tutti. Siamo tattici, sappiamo stare in campo, abbiamo tenuta mentale, siamo difficili da battere. Non esserci è triste perché il Mondiale è unico, inutile che ci giriamo intorno. Puoi giocarlo dove vuoi ma è pur sempre il Mondiale. Io ne ho vissuti 4 da protagonista sul campo, poi li ho vissuti da telecronista e ora da spettatore: respiri un clima diverso dalle altre competizioni e non vedere l'Italia dispiace tanto".

Le delusioni? — "Mi aspettavo di più dalla Corea del Sud, devo dire la verità. Il Belgio invece è una delusione. De Bruyne non dice cose a caso, la nazionale è vecchia. Appena si alza un po' il ritmo fanno fatica ed è delle big quella che più è andata in difficoltà. Il Marocco, invece, mi piace per qualità e compatteza, ha i cosiddetti giocatori che "strappano".

Cosa ne pensa del "caso" Onana al Camerun? — "Io ho visto la prima partita del Camerun contro la Svizzera e lui era sempre a metà campo con i suoi compagni che gli davano la palla a lui e calciava. Non conoscendo bene il caso faccio fatica a esprimere un giudizio ma posso dire che prima di tutto viene la squadra e in questo caso la Nazionale, in secondo luogo lo staff e poi dopo i giocatori. Ripeto, non so bene com'è andata ma bisogna sempre rispettare le scelte dell'allenatore. Stesse cose le direi per una società di club, ovviamente".

(Il Giornale)