Bergomi: “Perché l’Inter è arrivata a questo punto? Non vorrei che lo scudetto perso…”

"Aspetto psicologico: perché siamo arrivati a queste difficoltà? Perché Brozovic è già squalificato, dopo 30' hai già preso due gialli. Due situazioni si ripetono dalla prima giornata: i centrocampisti... Barella guarda l'avversario e lo lascia da solo. L'atteggiamento è sbagliato. L'Inter oggi ha preso 10 corner, prima o poi il gol o prendi. Ha preso 9 gol e lo scorso anno forse li hai presi in un girone. Non vorrei che gli stia ballando ancora nella testa lo scudetto perso oppure incidano anche i giocatori che dovevano andare via e sono rimasti. Se non hai entusiasmo, lo ritrovi. Ancelotti ha deciso con la squadra di difendere basso per sfruttare gli attaccanti e ha vinto. L'Inter a Sassuolo con Conte decide di fare un passo indietro, più compatta, più unita e ha vinto il campionato. Ora se si abbassa prende gol comunque".