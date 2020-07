Inter, Bergomi: “Quel rigore deve tirarlo Lukaku tutta la vita. Eriksen non sta facendo bene”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi, ex centrale dell’Inter, ha commentato così la sconfitta dei nerazzurri contro il Bologna: “L’Inter mi è piaciuta, il primo tempo l’hanno giocato bene. Però bisogna chiudere le partite. Il rigorista è Lukaku, l’ha lasciato una volta ad Esposito contro il Genoa a risultato consolidato. Il gesto è bello, voleva far sbloccare Lautaro, però lì devi chiuderla. Io non credo che le voci di mercato lo influenzino, ma quel rigore deve tirarlo Lukaku tutta la vita. Non mi è spiaciuto come si è mosso Lautaro, ha avuto le occasioni e ha giocato per la squadra: dopo il rigore non c’è stato più e si è spento. Eriksen? Le prime le ha giocate discretamente. Le squadre avversarie sono molto attente al trequartista, non gli concedono spazio. Ti aspetti sempre qualcosa in più da lui, che però non sta facendo bene.