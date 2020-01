Bergomi: “Sanchez? Messo fuori ruolo. Ho chiesto all’Inter nel pre-partita e mi hanno detto…”

Presente negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha commentato i tentativi in extremis dell’Inter di acquistare un attaccante. Per l’ex nerazzurro la necessità di un’altra punta potrebbe essere nata dopo la partita di Coppa Italia contro la Fiorentina: “Sanchez è stato messo fuori ruolo l’altra sera. Io sono andato allo stadio, prima della partita ho sondato un po’ e l’Inter non voleva fare nulla prima della partita. Poi mi ha sorpreso che il giorno dopo vengono fuori i nomi di Pandev, Slimani Giroud, forse perché vedendo quella partita hanno visto Sanchez in queste condizioni. Ma Sanchez è stato fuori tre mesi, arriva da stagioni non fatte bene, quindi messo fuori ruolo da trequartista certo che non rende“.

(Sky Sport)