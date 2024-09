Giuseppe Bergomi, ex difensore e capitano dell'Inter, ai microfoni di tuttomercatoweb.com ha voluto ricordare Totò Schillaci, suo compagno di squadra in Nazionale e per due stagioni anche in nerazzurro, morto oggi a 59 anni dopo una lunga malattia: "Provo una grande tristezza perché lascia un dolore profondo. Nella chat di Italia '90 dove tutti noi stiamo scrivendo ora, quel Mondiale in cui Totò si è rivelato al mondo per il calciatore che era, ricordiamo l'amico vero e l'animo buono che era.