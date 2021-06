Bergomi: “Serie A? Inter ancora in lotta per lo scudetto per un motivo”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito delle ambizioni dei nerazzurri il prossimo campionato

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni de Il Giornale, Beppe Bergomi ha parlato anche delle favorite nel prossimo campionato di Serie A. Queste le sue parole: "Ovviamente è ancora difficile ad oggi fare un pronostico dato che si deve ancora fare il mercato ma penso proprio che a bocce ferme dico: Inter perché è campione d’Italia in carica, la Juventus perché è tornato Allegri, il Milan per la continuità e oggi l'Atalanta non puoi lasciarla fuori anche se ritengo il Napoli una squadra costruita bene e c'è anche la Roma di Mourinho che preme per tornare in alto. Sarà un bel campionato"