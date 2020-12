Beppe Bergomi, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato della lotta al vertice della classifica di Serie A. Questo il suo pensiero: “Pochi credevano nel Milan, ma io intuivo qualcosa di importante. Anche la Roma mi piace: non riesco a capire fin dove potrà arrivare, ma ne intuisco le qualità. Al momento però le prime quattro, per me, rimangono quelle del pronostico di inizio stagione: Inter, Juve, Napoli e Milan”.