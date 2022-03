Bergomi: “Brozovic indispensabile per l’Inter. Chi metterei senza di lui”

Verso il derby d’Italia in programma domenica, l’ex difensore dell’Inter ha parlato così dell’importanza di Brozovic per i nerazzurri

Verso il derby d’Italia in programma domenica, l’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato così dell’importanza di Marcelo Brozovic per i nerazzurri a Gazzetta.it:

"Non solo per le qualità tecniche, ma anche per quelle aerobiche. Corre sempre e ovunque, si fa vedere da tutti i compagni. Mi ricorda Matteoli, che al tempo mi diceva ‘Beppe, non avere paura di darmi il pallone anche se ho un avversario attaccato al sedere’. Giocatori indispensabili, che fanno girare tutto".