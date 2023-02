Bergomi: “Spalletti genio del calcio. Napoli se la gioca con tutte in Champions”

Non ha dubbi Beppe Bergomi: il Napoli può arrivare in fondo anche in Champions League. Ecco il suo pensiero sulla squadra di Spalletti

Alessandro Cosattini

Non ha dubbi Beppe Bergomi: il Napoli può arrivare in fondo anche in Champions League. Lo ha dichiarato nell’intervista rilasciata a TMW:

“Il merito è della società che lavora bene da anni, del direttore sportivo che sa scegliere e di Spalletti, che è un genio del calcio. Trova posizioni nuove, fa rendere al meglio i giocatori. Può andare in fondissimo in Champions, se la può giocare con tutte, non lo vorrei mai incontrare. È una squadra europea, veloce e ben strutturata. Non so cos'altro aggiungere".