Bergomi: “All’Inter manca la tenuta mentale. Deve ritrovare la ferocia in difesa”

"Inter fino al gol dell'1-1 era in controllo. Il Milan ti viene a prendere, ma andare a pressare l'Inter è difficile. Il Milan si era snaturato all'inizio, spostando Tonali a sinistra. Ha preso un gol lasciando una prateria. Siamo sempre pronti a fare le pulci ad Handanovic, ma è lui a far partire il primo gol. La forza del Milan è che ti viene a prendere e se sbagli ti fa gol. Non c'è la tenuta mentale dell'Inter, sull'1-1 esce dalla partita per poi rientrarci con i cambi. Se nel finale l'Inter pareggia lo meritava anche, ma è tutto il resto che è preoccupante. Devi restare in partita, cosa che il Milan ci resta sempre. Sono convinto che in questa prima parte più giocatori usi e meglio è. Ma determinate partite come il derby sono diverse da altre. Emotivamente Correa non è al massimo, vedevo più pronto Dzeko, fa giocare bene anche Lautaro, quando è entrato la partita è cambiata. Anche Dimarco quando entra da difensore ti dà un'energia diversa.