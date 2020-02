Bergomi: “Vi spiego le mie dichiarazioni su Eriksen. I tifosi dell’Inter si aspettavano che…”

Beppe Bergomi è tornato a parlare di Eriksen dopo la partita contro l’Udinese dopo alcune dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi. «Eriksen insufficiente, non ha fatto una grande partita, con tutte le attenuanti. Mi rifaccio alla partita di Coppa Italia quando l’Inter ha giocato col trequartista, parlo di Sanchez. Credo che l’Inter debba trovare qualcosa per quella posizione altrimenti la mezzala deve lavorare tantissimo. Penso che questo sia un giocatore che devi mantenere lucido per l’ultimo passaggio. Mi fai dire una cosa che voglio specificare bene? L’altro giorno ho dato un parere sul danese perché essendo alla partita e avendo tanti interisti attorno si aspettavano un giocatore che dribbla l’uomo e lo salta. E io ho detto non è quel tipo di giocatore ma è un giocatore importante, che ti dà i tempi di gioco e la palla importante e farà gol perché ha tiro da fuori. Ma bisogna dargli tempo. Ma non pensiamo di vedere un giocatore che ti dribbla e salta e ti va in velocità. Moses? Ha sofferto ma ne intravedo le potenzialità. Young bene, sei e mezzo come voto. E’ umile e poi penso da dove arriva. I quinti dell’Inter devono fare un lavoro incredibile e lui c’è, mi piace la sua disponibilità».

(Fonte: Skysport)