Bergomi: “L’Inter non è serena. Senza fluidità di gioco e leggerezza diventa difficile”

L'ex capitano nerazzurro ha detto la sua sul pari contro il Torino e il momento della squadra di Inzaghi

«Mi aspettavo le difficoltà con il Torino perché è una squadra intensa che ti viene a prendere uomo su uomo. E l'Inter di questo momento fa fatica, non ha energia positiva. Anche se ha creato, ha subito su calcio d'angolo, nel secondo tempo le occasioni ci sono state, con situazioni confuse. Ma si vede che fa fatica. La squadra non è serena, i giocatori non si fanno vedere per farsi dare palla». Beppe Bergomi ha commentato così il pari con il Toro al 'Club'.

«Inzaghi non ce l'ha con gli attaccanti. L'Inter crea, ma le occasioni arrivano in maniera diversa rispetto al passato. Con un gioco fluido, a cominciare da dietro. Tu capivi che prima o poi arrivava conclusione, gol e vittoria. Non c'è più quella sicurezza. Non c'è più quella magia che le ha permesso di vincere quelle otto partite. E il momento no dell'Inter sta durando di più rispetto a quello delle altre rivali. Partiva da un vantaggio, vero che il calendario era più difficile, ma doveva fare meglio. Ma se non ritrova fluidità di gioco e leggerezza mentale è difficile», ha aggiunto l'ex difensore interista.