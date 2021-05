Bergonzi: “Calvarese? Peggior arbitraggio della stagione, fatico a commentarlo”

Bergonzi ha poi aggiunto: "Cuadrado-Perisic? Non rigore, era fallo per l'Inter. Non capisco perché il VAR non sia intervenuto"

Matteo Pifferi

Intervenuto a Tiki Taka, l'ex arbitro Mauro Bergonzi ha parlato così della direzione di gara di Calvarese:

"Sono abbastanza in imbarazzo, faccio fatica a commentare Calvarese, mal coadiuvato dai compagni. La peggior prestazione arbitrale di tutta la stagione. Espulsione Bentancur? La prima ammonizione è azzeccata, fallo tattico e trattenuta. La seconda? Il fallo ci può stare, a un certo punto mostra il giallo e il rosso con Bentancur di spalle. Non si fa mai. E questo è poi un chiaro errore, non ci sta assolutamente. Obiettivamente ha arbitrato il VAR".

Rigore Cuadrado-Perisic

"L'arbitro indica il dischetto in maniera decisa, non so come possa farlo da quella posizione. La gamba sinistra di Cuadrado va verso Perisic, non è una simulazione ma è fallo per l'Inter. Cuadrado colpisce Perisic, il VAR doveva intervenire perché è un chiaro ed evidente errore"