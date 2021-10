Bergonzi: “Empoli-Inter? Manca un rigore ai toscani. Probabile che Rocchi…”

Le parole dell'ex direttore di gara a proposito dell'episodio in cui si è discusso nel post di Empoli-Inter

"Ogni episodio non è catalogabile nello stesso modo. Inter-Juve l'arbitro, portando il fischietto alla bocca fa capire che ha visto l'episodio ma non è sicuro, ma il Var gli ha dato conferma del calcio di Dumfries all'avversario. Ed era un rigore sacrosanto. Quell'episodio non si può mettere alla pari con altri, o si crea confusione. Quello di Empoli, rivedendolo alla moviola, è calcio di rigore. E' molto probabile he il designatore Rocchi, bravo perché non ha un parco arbitri esperti e di qualità ma tanti giovani, ha detto che certi tipi di contrasti deve essere valutato dall'arbitro e il Var non deve intervenire. Dal campo da una posizione migliore Chiffi avrebbe visto il fallo e doveva dare rigore. Se Rocchi ha detto che in certe occasioni non si deve intervenire con il Var ma che deve valutare solo l'arbitro va bene, quello è un episodio da moviola e non da Var".