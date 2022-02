Bergonzi: “Giroud-Sanchez? Io avrei fischiato, è intervento robusto oltre la soglia del fallo”

Secondo l'ex arbitro Mauro Bergonzi, il contatto tra Giroud e Sanchez nel derby tra Inter e e Milan era sanzionabile con il fallo

"Contatto Giroud-Sanchez? Lì siamo sulla soggettività, non rientra nel chiaro ed evidente errore e il Var non interviene. Io in campo avrei fischiato fallo, perché è un intervento robusto che va oltre la soglia del fallo. In altre partite ci sono stati diversi errori evidenti".