Bergonzi: “Inter-Napoli a Sozza? Migliore scelta possibile, non scherziamo”

Mauro Bergonzi, ex arbitro, è intervenuto a Radio Marte: “La designazione di Sozza per Inter-Napoli? La migliore possibile secondo me, perchè Sozza è in questo momento il direttore di gara più in forma, diventerà presto il miglior arbitro italiano, ha tutto, ha classe, eleganza, personalità, ha la capacità di essere severo ma anche la serenità del dialogo. L'ho seguito molte volte, a me piace molto come dirige. Del resto non è un caso che sia diventato internazionale da poco, speriamo che vada per lui tutto bene. Al Var c'è Fabbri, ma il lavoro dinanzi a uno schermo viene facilitato se in campo c'è un arbitro bravo. Rocchi ha scelto bene, è una delle soluzioni migliori che c'era nel parco arbitri, è pronto per una gara del genere, giusto metterlo alla prova.