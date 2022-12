Bergonzi: “Marciniak top, finale da 10 e lode. Orsato? Felice per lui e…”

"Marciniak è stato un ex calciatore e questo lo ha favorito nell'arbitrare. Talento meraviglioso, arbitraggio sontuoso. E' già un sogno arbitrare la finale della coppa del mondo, arbitrarla in quel modo, con un ritmo incredibile e senza ausilio del VAR, con il colpo del fuoriclasse della simulazione a Thuram, che vuoi dire? Giù il cappello. Ci sono arbitri di un'altra categoria ed è giusto che facciano la finale dei Mondiali. Voto 10 e lode, un arbitraggio così poche volte l'ho visto. Anche Orsato ha fatto un grande Mondiale, ha fatto la gara di apertura che non era semplice ed è un privilegio. Forse poteva fare anche un ottavo di finale ma sono felice di lui. E' un motivo di orgoglio per la classe arbitrale italiana".