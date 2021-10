Bergonzi: “Mariani ha arbitrato bene, rigore Juventus giusto. Il VAR…”

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto l'ex arbitro Mauro Bergonzi che ha anche parlato di Inter-Juventus

"Rocchi? Conosco il suo modo di operare e la sua persona, lui giustamente dice che gli arbitri devono arbitrare in campo ed è giusto perché poi così si può applicare bene il VAR. Rigore Inter-Juventus? Lecito che l'arbitro sia indeciso sul da farsi, il fatto che mette il fischietto in bocca fa capire che ha visto quanto accaduto ma non è sicurissimo. Se si può andare a trovare il pelo nell'uovo nella direzione di Mariani - che ha diretto molto bene - è stato il suo body language, la gestualità. Ha fatto intendere a tutti che si proseguisse, a volte io venivo redarguito per una cosa del genere. Secondo me il calcio di rigore è giusto".