L’ex arbitro Mauro Bergonzi è intervenuto su TMW Radio nell’immediato post partita di Napoli-Inter (che ha decretato il passaggio in finale di Coppa Italia del Napoli) soffermandosi sull’operato dell’arbitro Rocchi: “Per me il voto alla sua prestazione è 8. Ha arbitrato benissimo, ci poteva stare il secondo giallo ai danni di Young ma ha fatto bene a lasciare le squadre in undici favorendo lo spettacolo”.