Al “Maracanà Show” di TMW Radio è intervenuto questa sera l’ex arbitro Mauro Bergonzi per analizzare l’operato dell’arbitro Di Bello in Roma-Inter. Queste le sue parole: “Il Var ha fatto il suo lavoro e l’arbitro ha rivisto l’episodio. Secondo me però questa è più una moviola, però a mio avviso il lavoro da parte della terna arbitrale è stato fatto alla perfezione. A mio avviso è fallo perché la “pedata” è stata data”.