Bergonzi: “Sozza? Fuoriclasse dell’arbitraggio. Sarà il migliore in Italia”

Le parole dell'ex arbitro: "Sozza? Parliamo di un giovane e di un talento purissimo. E' un fuoriclasse dell'arbitraggio"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato così della designazione di Simone Sozza per Inter-Roma: "Siamo ancora a questi pensieri? Innanzitutto la premessa è che parliamo di un giovane e di un talento purissimo. E' un fuoriclasse dell'arbitraggio. Essendo molto giovane, non ha fatto ancora partite importanti, se non Milan-Lazio di Coppa Italia, dove gli ho dato 8 in pagella. Nei prossimi anni sarà il miglior arbitro italiano, il n.1 in assoluto, e nel giro di pochi anni sarà a dirigere una finale europea. E' un misto tra Rocchi e Orsato. Criticare a priori non esiste".