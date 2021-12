Berlusconi: “Il calcio? Oggi protagonisti sono arabi, magnati russi e fondi. Tutto…”

Intervistato da Milano Finanza, Silvio Berlusconi racconta come sono cambiati il calcio e l'editoria negli ultimi anni

Intervistato da Milano Finanza, Silvio Berlusconi racconta come sono cambiati il calcio e l'editoria negli ultimi anni. "Sono cambiati profondamente entrambi, come del resto è cambiato il mondo intorno a noi. Nel 1986 Internet era solo un esperimento ad uso militare. Da allora tutto si è trasformato nel nostro modo di comunicare, di informarci, di divertirci. Lo sport già allora era un’attività di impresa, non soltanto un gioco, ed io entrai nel mondo dello sport con la consapevolezza dell’imprenditore unita però alla passione sportiva. Allora era possibile per una famiglia farsi carico di una squadra di calcio, che si identificava anche con una città".