Bernardeschi: “Finale con l’Inter? Le squadre forti arrivano in fondo”

Il giocatore della Juventus Bernardeschi, intervistato da Sportmediaset, ha parlato della vittoria di questa sera e della finale contro l'Inter

Gol importante sono contento, non giocavo da tre mesi. L'importante era andare in finale, un obiettivo che volevamo raggiungere. Ne avevamo tanto bisogno. Vincere davanti al nostro pubblico è una soddisfazione doppia. Finale con l'Inter? Le squadre più forti arrivano in fondo, Inter grandissima squadra, ma anche noi lo siamo. Saluti finali? Stagione in corso, abbiamo obiettivi da raggiungere.