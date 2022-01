Bernardeschi: “Ce la siamo giocata alla pari con l’Inter, perderla così fa male”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta in Supercoppa, Federico Bernardeschi ha parlato così

"C'è rammarico e delusione, perderla a 10 secondi dalla fine fa male. La Juventus ha dimostrato di essere la vera Juve contro una grande come l'Inter giocandola alla pari, questo deve farci capire gli errori dell'andata. Giochiamo partite come stasera e cadiamo su altre sulla carta più facili. Sicuramente ci sono stati errori stasera, fa parte del gioco. Si perde e si vince tutti insieme. Errori tecnici o di personalità? Credo sia un fattore più mentale, dobbiamo restare concentrati per 120' o 90'. Ci deve far pensare, è capitato un po' a tutti a turno. Ci rialzeremo, perdere così alla fine fa ancora più male. La Juve si è sempre rialzata, fa parte del nostro DNA. Giocavamo una finale contro la squadra che sta dominando il campionato, non mi sembra che la Juve sia stata sotto per 120'. Ce la siamo giocata alla pari".