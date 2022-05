SM – Bernardeschi offerto all’Inter. Per ora la trattativa non decolla

Il giocatore non rinnoverà con la Juventus e sta cercando squadra: per questo sarebbe stato proposto ai nerazzurri ma anche al Milan

In un incontro tra il ds dell'Inter Ausilio e l'agente del giocatore, Pastorello, non si sarebbe parlato solo di Esposito ma anche di Federico Bernardeschi. Il calciatore, in scadenza, non ha rinnovato con la Juventus ed è un parametro zero.