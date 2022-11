Berni: “Inter? Saremo contenti di Inzaghi anche quest’anno. So che il gruppo…”

Le parole dell'ex portiere nerazzurro nell'intervista rilasciata a proposito del cammino della squadra

Daniele Vitiello

Tommaso Berni, ex portiere di Inter e Lazio, è intervenuto al TMW News, nel quale ha analizzato la situazione dei nerazzurri: "Quello della squadra di Inzaghi non è stato un inizio scoppiettante come quello che ci si aspettava, ma il passato ci insegna che non sono tantissimi questi punti. Dopo il Mondiale inizia la parte più bella della stagione e sono convinto che l'Inter dirà la sua fino alla fine della stagione".

Più volte si è parlato di un'Inter nervosa e di confronti nello spogliatoio. Sono cose normali nel calcio?

"L'ho vissuto tantissimi anni ed è normale che nel mezzo al campo ci si mandi tante volte a quel paese. L'importante è avere l'unico obiettivo comune, che è quello di portare più punti a casa per trascinare l'Inter più in alto possibile, lottando per lo scudetto, per la Champions e tutte le altre competizioni che una squadra importante come l'Inter gioca. Fa parte del gioco, so che il gruppo è bello unito, anzi... Ben vengano perché servono per spronarsi anche a volte".

Il cambio di guida tecnica tra Conte e Inzaghi può aver influito nell'approccio alle partite dell'Inter e nell'atteggiamento?

"Sono convinto che le situazioni vadano lette bene durante le partite. Questi sfoghi che hanno a volte alcuni giocatori sono tutti normali. Sicuramente sono due allenatori differenti, che hanno un approccio differente, due modi di vedere il calcio differenti. Ci vuole tempo per la squadra per assorbire e metabolizzare il cambio. Inzaghi anno scorso ha fatto benissimo, ha portato a casa dei trofei importanti e sono convinto che saremo contenti anche quest'anno".

C'è già chi etichetta Lukaku come un flop. Quanto starà soffrendo lontano dal campo?

"Tanto, questo sicuramente. Lo conosco bene, so quanta voglia ha, quanto tiene all'Inter e a fare bene per se stesso e per i compagni. Sta covando una rabbia positiva che trasformerà, mi auguro, già al Mondiale, ma sono convinto che nella seconda parte Lukaku sarà determinante. Purtroppo gli infortuni a volte capitano nei momenti peggiori, ma quando ci sarà bisogno del suo aiuto e del suo contributo entrerà in forma e sarà devastante".