Berni: “Inter, con Onana una scossa forte. Conosciamo Handanovic e…”

Nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di TMW, Tommaso Berni ha parlato del cambio di portiere avvenuto in casa Inter nelle ultime settimane. Questo il pensiero dell'ex nerazzurro: "Onana? Il cambio con Handanovic è stato sicuramente importante, una scossa forte all'ambiente e alla squadra. Onana si sta meritando tutto, sta dimostrando partita dopo partita di prendere sempre più confidenza ed è determinante, questa è la cosa importante. Samir tutti lo conosciamo, sappiamo che professionista che è. In passato è successo sempre che nelle squadre siano stati importanti i giocatori che non sono scesi in campo e che, con la loro esperienza, con il loro attaccamento alla maglia, il loro pensiero comune, la loro visione sono riusciti a trascinare anche i nuovi ad ottenere il massimo dalle loro prestazioni. Ben venga un secondo come Handanovic".