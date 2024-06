Tommaso Berni ha letteralmente cambiato vita. Se n'è andato a Ibiza, ricongiungendosi con la sua compagna e iniziando ad occuparsi di turismo. Ma l'Inter è sempre nel suo cuore. Lo ha raccontato ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "Sono tornato a Milano per la festa scudetto dell’Inter, è stato incredibile. Molti di loro sono stati miei compagni. Il gruppo, nella maggior parte degli elementi, è rimasto quello. Se fossi stato ancora in squadra avrei pianto al fischio finale. A chi sono più legato? Non amo fare nomi, ma sento spesso Barella, Bastoni e Dimarco. Ogni tanto anche Lautaro. E poi, vabbè, Simone Inzaghi, con cui ho un rapporto speciale, siamo stati compagni per 5 anni alla Lazio".