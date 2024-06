In un'intervista a Diario Olé, l'ex nerazzurro ha parlato anche di Lautaro Martinez

In un'intervista a Diario Olé, Ivan Zamorano ha toccato diversi argomenti. L'ex attaccante nerazzurro ha elogiato Lautaro Martinez, ma ha sottolineato anche che con la Nazionale argentina faccia più fatica che all'Inter. "È senza dubbio un gran numero nove, ma gli manca qualcosa in Nazionale, non è lo stesso".