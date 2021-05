Scudetto Inter, Berti: “Tutti a Milano! Ho festeggiato ieri sera, ero già sicuro”

La gioia e le emozioni di Nicolino Berti, che a Inter TV ha confidato di aver già festeggiato ieri sera...

Nicola Berti è intervenuto brevemente ai microfoni di Inter tV per commentare lo scudetto vinto oggi dall'Inter: "Tutti a Milano! Non facciamo casino o non troppo. Ho festeggiato ieri sera, ero già sicuro. Forza Inter e a presto!"