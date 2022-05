Berti: “Nel ’94 contatti con il Milan, ma volevano mettermi due guardie del corpo…”

L'ex centrocampista dell'Inter ha rivelato un particolare e simpatico retroscena di mercato che lo riguarda

Nicola Berti, nell'intervista concessa al Corriere dello Sport, ha rivelato un particolare retroscena di mercato che lo riguarda: "Il Milan? Ci furono dei contatti, nel 1994. Mi ero fatto male nel settembre precedente, a marzo rientrai in tempo per essere convocato per il Mondiale. Ero l'unico interista della spedizione di Sacchi, ma con il contratto in scadenza: era normale che mi guardassi attorno. Ma il Milan mi voleva mettere due guardie del corpo per tenermi d'occhio. Alla fine rinnovai il contratto con l'Inter. Contrario di Calhanoglu? Eh, ma io ero già da sei anni alla Pinetina, ero amato follemente dalla gente".