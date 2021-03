Berti: “Conte? Mi dava fastidio passato alla Juve, ma ha convinto. E occhio che l’Inter…”

Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, si è mostrato molto fiducioso sulle possibilità di scudetto della squadra di Antonio Conte

Ospite come di consueto del programma Mediaset Tiki Taka, Nicola Berti , ex centrocampista dell 'Inter , si è mostrato molto fiducioso sulle possibilità di scudetto della squadra di Antonio Conte :

"Conte ha rilanciato giocatori come Eriksen e Perisic. A fine anno li davano per finiti, lui li ha rilanciati e ora non sbagliano una partita. Conte è obbligato a vincere lo scudetto. L'unica squadra che può infastidire l'Inter, Milan a parte, è l'Atalanta. C'è ancora lo scontro diretto a San Siro lunedì prossimo. E attenzione, l'Inter non è solo Lukaku: ha una difesa fortissima, e in più Lautaro Martinez sta disputando una stagione straordinaria. Conte? Il suo passato juventino poteva dare fastidio all'inizio, ma ora i suoi risultati stanno convincendo tutti".